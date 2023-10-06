Настав час приймати рішення: НОК України закликав Баха застосувати санкції проти Росії

Олімпійський комітет Росії продовжує витирати ноги об Олімпійську хартію, нехтуючи усіма правилами та принципами. Системні брутальні порушення поставило під сумнів перебування терористів у МОК.

Останньою краплею стало включення так званих "олімпійських рад" окупованих територій України до Олімпійського комітету Росії (ОКР). Ця подія відбулася напередодні засідання МОК, де буде розглядатися питання участі Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024.

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Росія не дотримується принципів олімпійського руху

Національний олімпійський комітет України відреагував на незаконні дії Росії та надіслав лист до президента МОК Томаса Баха. В ньому перераховані усі пункти та правила Олімпійської хартії, які були порушені ОКР.

Якщо ОКР, яка має забезпечувати дотримання Олімпійської хартії у своїй країні, не виконує своїх зобов'язань, то вона повинна понести суворе покарання. Реакція на нахабство країни-агресорки повинно бути миттєвою.

"Національний олімпійський комітет України звертається до Вас, пане Бах, з проханням винести питання про дане порушення на розгляд наступного засідання Виконкому МОК та застосувати санкції, встановлені Олімпійською хартією, за таке грубе порушення принципів і основ олімпійського руху.

Ми сподіваємося, що МОК вживе всіх належних заходів, щоб бути непримиренними до порушників Олімпійської хартії та забезпечити, щоб спорт залишався поза політикою, відкритий для тих, хто дотримується Олімпійської хартії та олімпійських цінностей", – йдеться в листі НОК України.

Намагання всидіти на двох стільцях

Зазначимо, в цьому році МОК зробив все, щоб росіяни та білоруси повернулися в міжнародний спорт. Сам Томас Бах нещодавно висловився, що бажає бачити на Олімпіаді-2024 в Парижі "спортсменів з усього світу".

Водночас МОК намагається не помічати усіх воєнних злочинів Росії, в тому числі проти українських спортсменів. Тож цілком ймовірно, що в Комітеті висловлять традиційне занепокоєння без суворих наслідків для порушника.

Нагадаємо, що з 15 по 17 жовтня в Мумбаї (Індія) відбудеться чергова сесія МОК, де повинні розглянути питання допуску атлетів з країн-агресорів до Олімпійських ігор-2024.