"Ганьба Барселоні": коментатор звернувся до "блаугранас" через скандальне відео подяки росіянам

Гравці іспанської Барселони Алехандро Бальде та Серджі Роберто потрапили у скандальну ситуацію через відео зі зверненням до російських фанів. Вчинок футболістів засудив український коментатор Віталій Кравченко.

За 4 тури до завершення Ла Ліги іспанська Барселона гарантувала собі 27-й титул чемпіона. Гравці "синьо-гранатових" подякували своїм фанам з різних куточків планети за підтримку. Все б нічого, але футболісти Алехандро Бальде та Серджі Роберто записали звернення вболівальників, чия країна веде загарбницьку війну проти України.

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Фан-спільнота Барселони в Україні руйнується на очах

Ганебне відео іспанських футболістів не залишилося поза увагою українських медіа. Коментатор Megogo Віталій Кравченко під час трансляції поєдинку Ла Ліги, в якому "блаугранас" грали з Реал Сосьєдадом, звернувся іспанською мовою до Барселони.

"Поки росія бомбить ракетами мирні українські міста, вбиває мирне населення, наші герої гинуть, а звичайні росіяни за цим мовчки спостерігають або взагалі підтримують цю війну – Барселона записує відео, на якому звертається до російських уболівальників та переказує їм вітання.

Ганьба Барселоні, Алехандро Бальде та Серджі Роберто за цей вчинок. Ми бачимо підтримку усієї Іспанії – зброєю, словами, гуманітарною допомогою та безмежно вдячні за неї. І, так, ми бачили відео, де президент Барселони Жоан Лапорта звертається до українців зі словами підтримки.

Але звернення Бальде та Роберто до російських фанатів – намагання всидіти на двох стільцях. І ми це засуджуємо. Сьогодні я бачив, як фан-спільнота Барселони, одного з найпопулярніших клубів серед українських уболівальників – руйнується на очах. Це провина винятково Барселони. Вибачте за мій акцент та вимову", – сказав Кравченко.

Відео звернення до Барселони

Зазначимо, що матч 35 туру Ла Ліги завершився домашньою поразкою Барселони Реал Сосьєдаду (1:2). Свій наступний поєдинок команда Хаві проведе 23 травня проти Вальядоліда.