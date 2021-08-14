Зґвалтувати можна лише, якщо вбити, – головна тренерка збірної Росії зробила цинічну заяву
Джерело:"Матч ТВ"
Голова Всеросійської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова зробила неоднозначну заяву, коментуючи свій вплив на цей вид спорту. Відповідаючи на запитання, чи можна її зламати, тренерка заявила, що "зґвалтувати можна тільки в тому випадку, якщо вбити".
Такі висловлювання 73-річна головна тренерка збірної Росії Ірина Вінер-Усманова дозволила собі в ефірі федерального спортивного телеканалу.
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Деталі заяви Вінер-Усманової
Тренерка впевнена, що її нічого не зупинить говорити тільки правду в художній гімнастиці.
Ви знаєте, колись мені мій чоловік говорив, що "ось, зґвалтували когось". Я кажу: "Знаєш що? Зґвалтувати можна тільки в тому разі, якщо вбити",
– заявила вона.
Вінер-Усманова додала, що так і з нею: мовляв, "її – тільки вбити".
Скандальна заява тренерки: дивіться відео
Скандал на турнірі з художньої гімнастики на Олімпіаді-2020
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