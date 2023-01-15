Зустріч проти омріяного Арсенала неминуча: Михайло Мудрик – гравець Челсі
Джерело:офіційний сайт Челсі
Трансферна епопея з переходом Михайла Мудрика завершена. 15 січня Челсі оголосив про підписання 21-річного вихованця донецького Шахтаря.
Тепер на лівому фланзі атаки "аристократів" феєрітиме українець Михайло Мудрик. Челсі уклав контракт із вже колишнім лідером Шахтаря до 30 червня 2031 року.
Цікаво побачити "Надішліть повідомлення з любов'ю": Челсі виклав пост із Мудриком, звернувшись до фанатів
Буде представляти "синю частину Лондона" в АПЛ
Мудрик якраз у цей час спостерігає за матчем Челсі проти Крістал Пелес на "Стемфорд Брідж".
Мудрик прийшов, щоб врятувати Челсі від ганебного виступу у сезоні-2022/2023. Після 19 турів команда Грема Поттера посідає лише 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 25 очок. До 9-ї позиції, яку обіймає кризовий Ліверпуль, відставання у 3 бали.
Цікаво, що на позиції лівого вінгера у лондонському клубі грає Рахім Стерлінг. Однак наразі футболіст перебуває у лазареті команди. Стерлінг отримав травму у грі проти Манчестер Сіті (0:1). "Містяни" зробили ще більші проблеми тренерському штабу "аристократів", які змусили ще сильніше включитись у боротьбу за Михайла.
Нагадаємо, що Арсенал вів потужну боротьбу за Михайла, але потягнути фінансові забаганки Шахтаря "каноніри" не змогли. Тепер в АПЛ буде не лише протистояння Зінченка проти Миколенка (Евертон) або Ярмолюка (Брентфорд), а й проти Мудрика. Хоча, якби "гірники" погодились на пропозиції Арсенала, то у клубі "червоного Лондона" міг бути українізований лівий фланг – Зінченко плюс Мудрик.
Буде кращий за Мбаппе та Вінісіуса: головне про кар'єру Мудрика
- Михайло Мудрик – вихованець Шахтаря, якому вже давно пророкують успішну кар'єру в Європі. Він ще з дитячих років вирізнявся своєю грою поміж футболістів свого віку та навіть старшого покоління. Футболіст із чудовим дриблінгом, який може використовувати його навіть на швидкості, яка теж у порядку в Мудрика.
- До головної команди "гірників" приєднався лише 9 січня 2021 року.
- До цього встиг пограти не лише за різні вікові категорії Шахтаря, а й помандрувати по орендах.
- За свою кар'єру встиг пограти в оренді у київському Арсеналі та чернігівській Десні.
- Після оновлення даних порталу Transfermarkt став найдорожчим футболістом в історії УПЛ. Нова вартість Мудрика складає 40 мільйонів євро.