За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Челсі вдарило по руках із Шахтарем, запропонувавши омріяні 100 мільйонів євро за Михайла Мудрика. Хоча футболіст перебував на зборах із "гірниками" Тепер у цій епопеї може з'явитись нова проблема – небажання самого футболіста переходити у Челсі.

До теми Челсі та Шахтар погодили трансфер Мудрика за 100 мільйонів, але сам Михайло може зірвати перехід

Пресслужба Челсі вміє інтригувати

Мудрик хоче стати гравцем Арсенала. Але "каноніри" не готові віддавати за Михайла такі космічні гроші. Також була інформація, що лівий вінгер збірної України контактував з головним тренером Челсі Гремом Поттером, який сам зателефонував українцю.

Підлила масла у вогонь цікавості пресслужба Челсі. В інстаграмі лондонського клубу з'явився пост із Мудриком, у якому "аристократи" звернулись до своїх уболівальників.

Напишіть Мудрику повідомлення, щоб висловити свою любов!,

– написала пресслужба Челсі.



Челсі виклало публікацію з Мудриком / Скриншот із інстаграму лондонського клубу

Одним із перших на публікацію відреагував Шахтар. Донецький клуб поставив смайлик у вигляді червоного сердечка.

Цікаво, що Челсі позначило сторінку Мудрика, але сам Михайло не поставив під дописом свою вподобайку.

ЗМІ повідомляють, що "аристократи" хочуть запропонувати Мудрику довготривалий контракт до 2030 року. Також у пресі була інформація, що Михайло відвідає найближчий матч Челсі. 15 січня команда Грема Поттера зіграє вдома проти Крістал Пелес. Початок зустрічі о 16:00 (за київським часом).

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