Лунін зустрінеться з керівництвом Реала щодо свого майбутнього у Мадриді

Майбутнє Андрія Луніна у мадридському Реалі перебуває у підвішеному стані. Український голкіпер буде мати зустріч із керівництвом "вершкових" щодо своєї долі у клубі.

Ця зустріч Андрія Луніна з керівництвом мадридського клубу, яка відбудеться найближчим часом, розставить усі крапки над "і". Тоді публічно та офіційно стане відомо, чи продовжить українець гріти лаву запасних "вершкових".

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Зустріч вирішить долю у Луніна у Реалі

Хоча раніше з'явилась інша новина. Начебто Лунін остаточно вирішив, що покине Реал, адже йому набридло бути другим номером команди та мати мізерний ігровий час. Мадридці теж не планують силою тримати українця та вже шукають йому заміну. Серед потенційних претендентів на угоду з Реалом називали одного з найкращих голкіперів ЧС-2022 у складі Хорватії Домініка Ліваковича.

Також називали імена голкіперів Валенсії та Андерлехта – Гіоргі Мамардашвілі та Барта Вербрюггена відповідно.

Хоча в останньому сезоні-2022/2023, який може стати останнім для українського воротаря у Мадриді, був найуспішнішим за кількістю зіграних матчів. Лунін 12 разів захищав володіння Реала через травми Тібо Куртуа.

У цих зіграних поєдинках Андрій пропустив 13 голів та у 4-х зустрічах відстояв на нуль.

Контракт українця з іспанським грандом розрахований до кінця червня 2024 року. Вартість трансферу Луніна оцінюють у 5 мільйонів євро (дані Transfermarkt).

Начебто агент Луніна вже вів перемовини з іншими клубами, але жодні з них не увінчались успіхом. ЗМІ сватали Андрія в інші іспанські клуби, але поки що це лише чутки.

До слова. Сезон-2022/2023 видався не найкращим для Реала. Клуб виграв кубок Іспанії, але програв Барселоні боротьбу за чемпіонство Ла Ліги. Також "вершкові" вилетіли у півфіналі Ліги чемпіонів від Манчестер Сіті.

Лунін не зміг вразити у Мадриді