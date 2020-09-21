Дикі тварини часто стають причинами зриву спортивних подій. Цього разу в Англії альпака мало не зірвала проведення футбольного матчу.

Сталося це в матчі між "Карлтон Атлетік" та "Ілклі Сіті" в одній з нижчих ліг Англії. В один момент на поле вибігла альпака. Через "незваного гостя" арбітру матчу довелося зупинити гру.

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Спочатку альпаку намагалися вивести з поля за допомогою їжі. Але тварина не зреагувала на такі пропозиції.

Згодом виявилося що поблизу стадіону чимало ферм. На одній з них і утримують альпак. Саме звідти й втекла тварина.

Втікачем виявився Оскар. Як саме йому вдалося пробратися на стадіон – поки невідомо.

Вивести альпаку зі стадіону вдалося лише після того, як сюди прибув власник ферми.

Відзначимо, що альпака – не типова тварина для Англії. Вона водиться в Чилі, Перу і Болівії, пасеться на високогір'ї в Андах.