Перший гол Зубкова
На старті гри українські футболісти мали декілька нагод для голу. Одну з таких на 10 хвилині підопічні Андрія Шевченка таки реалізували.
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Після затяжної атаки України Олександр Караваєв навісив у штрафний з правого флангу. Гравець Динамо знайшов Олександра Зубкова з Ференцвароша.
Атакувальний півзахисник відразу пробив головою повз Пікок-Фаррелла з англійського Бернлі. У такий спосіб Україна вийшла вперед.
Відео голу Зубкова
- Зубков перервав невдалу серію збірної України у матчах проти Північної Ірландії. Наші гравці не могли забити гол північноірландцям три матчі поспіль.
- Для Зубкова цей матч 10 у футболці збірної України. Олександр дебютував за "синьо-жовтих" 7 жовтня 2020 року.