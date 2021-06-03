Перший гол Зубкова

На старті гри українські футболісти мали декілька нагод для голу. Одну з таких на 10 хвилині підопічні Андрія Шевченка таки реалізували.

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Після затяжної атаки України Олександр Караваєв навісив у штрафний з правого флангу. Гравець Динамо знайшов Олександра Зубкова з Ференцвароша.

Атакувальний півзахисник відразу пробив головою повз Пікок-Фаррелла з англійського Бернлі. У такий спосіб Україна вийшла вперед.

Відео голу Зубкова