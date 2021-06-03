Первый гол Зубкова

На старте игры украинские футболисты имели несколько возможностей для гола. Одну из таких на 10 минуте подопечные Андрея Шевченко все-таки реализовали.

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После затяжной атаки Украины Александр Караваев навесил в штрафную с правого фланга. Игрок Динамо нашел Александра Зубкова из Ференцвароша.

Атакующий полузащитник сразу пробил головой мимо Пикок-Фаррелла из английского Бернли. Таким образом Украина вышла вперед.

Видео гола Зубкова