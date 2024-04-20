Удар по чемпіонських амбіціях: УАФ дискваліфікувала лідера Шахтаря за удар в голову суперника

Олександр Зубков був вилучений з поля у гостьовому матчі 24 туру проти Ворскли. КДК УАФ відсторонив його від футболу сумарно на три матчі.

На минулих вихідних Шахтар мінімально обіграв на виїзді Ворсклу. Команда Маріно Пушича взяла три очки завдяки голу Сікана, хоча і завершувала зустріч у меншості.

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Жорстке покарання

На 56 хвилині Олександр Зубков грубо зіграв проти воротаря полтавців Павла Ісенка, врізавши ногою йому в голову. Суддя виписав вінгеру пряму червону картку.

Зубков вже пропустив перенесений матч 10 туру проти Зорі, який відбувся у четвер, 18 квітня. Зрештою Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс свій вердикт щодо фолу Олександра.

Вінгера Шахтаря дискваліфікували ще на два матчі додатково через серйозне ігрове порушення. Таким чином, Зубков пропустить і наступну гру проти Зорі (22 квітня), а також виїзну зустріч із ЛНЗ (27 квітня).

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Роль Зубкова у Шахтарі

Відзначимо, що Олександр цього сезону став одним із лідерів Шахтаря. Гравець збірної України відіграв 32 матчі з "гірників" у всіх турнірах. На його рахунку 6 голів та 10 асистів.

Разом із донеччанами Зубков вийшов у фінал Кубка України, де протистоятиме Ворсклі. Крім того, за сім турів до фінішу сезону Шахтар лідирує в УПЛ, випереджаючи Динамо на чотири бали.