Зубков оформив із Ференцварошем "золотий дубль" в Угорщині

У середу, 11 травня, відбувся фінал Кубка Угорщини. У вирішальній битві за трофей зійшлись Ференцварош та Пакш.

Ще один трофей для українця

У фіналі лідер чемпіонату розгромив п'яту команду ліги з рахунком 3:0. Однак ці місця у турнірній таблиці не мали жодного значення, адже це був фінал кубка Угорщини, повідомляє 24 канал.

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Вже на 16-й хвилині розпочався погром суперника Захаріассен відкрив рахунок у матчі. Наприкінці поєдинку м'яч ще двічі побував у сітці воріт Пакша. У підсумку – 3:0. Ференцварош – переможець Кубка Угорщини.

На жаль, участь у поєдинку не брав українець Олександр Зубков. Правий вінгер Ференцвароша просидів увесь фінал на лаві запасних. Але це не применшує заслуги футболіста. Зубков тричі виходив у кубковому турнірі, у якому відіграв 139 хвилин, забив три голи та зробив два асист. Відмінну статистику продемонстрував Олександру цьому турнірі.

Правий вінгер Зубков взяв участь у святкуванні команди тріумфального результату у кубковому протистоянні. Олександр оформив "золотий дубль". Що це означає? Український легіонер став переможцем одразу у двох змаганнях – чемпіонаті та Кубку Угорщини. Швидше за все, що після закінчення сезону Зубков може поїхати у розташування української збірної.

Попереду у Ференцвароша лише один матч у внутрішньому чемпіонаті. 14 травня клуб українця зіграє на виїзді проти Дірмоута. Ще за декілька турів до закінчення сезону Ференцварош достроково оформив чемпіонство в Угорщині.

Перед останнім туром Ференцварош випереджає найближчого конкурента, яким є Кішварда, аж на 12 очок.

Статистика Зубкова у сезоні-2021/2022