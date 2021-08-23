У ЗСУ не рекомендували будь-які контакти з громадянами Росії, – олімпійський призер Горуна

Станіслав Горуна один зі спортсменів, який став на захист Ярослави Магучіх після фото з росіянкою Марією Лесіцкене. Станіслав розповів, що у Львові зі спортсменами провели інструктаж, що не потрібно робити на Олімпіаді у Токіо.

Спортсменам провели інструктаж у ЗСУ

Каратист розповів про те, що перед Іграми у Токіо для спортсменів провели інструктаж Збройні сили України.

До теми Я не настільки хоробрий, як ті люди, які борються за нашу країну на східних кордонах, – Горуна

У Львові ЗСУ нам проводили інструктаж. Про інших містах не знаю. Рекомендували, що не варто робити, а що варто. В тому числі будь-які контакти з громадянами Росії, країни-агресора, були не рекомендовані,

– розповів Горуна.

За словами Горуни, ніхто не міг заборонити спортсменам мати контакти з росіянами.

"Заборонити це ніхто не міг. Рекомендували утриматися від цього. Це все-таки була інструкція", – резюмував каратист.