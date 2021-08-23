У ЗСУ не рекомендували будь-які контакти з громадянами Росії, – олімпійський призер Горуна
Джерело:Lviv Media
Станіслав Горуна один зі спортсменів, який став на захист Ярослави Магучіх після фото з росіянкою Марією Лесіцкене. Станіслав розповів, що у Львові зі спортсменами провели інструктаж, що не потрібно робити на Олімпіаді у Токіо.
Спортсменам провели інструктаж у ЗСУ
Каратист розповів про те, що перед Іграми у Токіо для спортсменів провели інструктаж Збройні сили України.
До теми Я не настільки хоробрий, як ті люди, які борються за нашу країну на східних кордонах, – Горуна
У Львові ЗСУ нам проводили інструктаж. Про інших містах не знаю. Рекомендували, що не варто робити, а що варто. В тому числі будь-які контакти з громадянами Росії, країни-агресора, були не рекомендовані,
– розповів Горуна.
За словами Горуни, ніхто не міг заборонити спортсменам мати контакти з росіянами.
"Заборонити це ніхто не міг. Рекомендували утриматися від цього. Це все-таки була інструкція", – резюмував каратист.
- Змагання зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх завершились скандалом в Україну. Наша спортсменка Ярослава Магучіх виборола історичну бронзову нагороду.
- Олімпійською чемпіонкою стала представниця ОКР Марія Лесіцкене. Після результатів росіянка підбігла до українки, легкоатлетки привітали одна одну та зробили спільну світлину.
- В Україні багато людей звинувачувати Ярославу у тому, що вона не повинна була робити світлину. За 19-річну легкоатлетку заступились олімпійський чемпіон Жан Беленюк, бронзовий призер Ігор у Токіо Станіслав Горуна та Ольга Саладуха.
- Після прильоту в Україну Ярослава пояснила, що фото зробила на піднесених емоціях після медалі. Також вона запевнила, що в її діях не було політичного підтексту.
- У Міноборони вже провели розмову зі спортсменкою та запевнили, що обійми були наслідком емоцій.