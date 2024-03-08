Повномасштабна війна в Україні, яку розв'язала Росія, забрала вже десятки тисяч воїнів з обох сторін. Росіяни думали, що їх на українській землі будуть зустрічати із обіймами та квітами. Натомість ворог повернеться додому у чорному пакеті.

Поки росіяни продовжують толкувати про "спорт внє палітікі", бідкатись на їх вже часткове усунення від міжнародних турнірів, їх колишні та нинішні спортсмени беруть до рук зброю та їдуть воювати в Україну.

До слова Слава назавжди "Вихідний": командира розвідки російської бригади "Еспаньола" ліквідували

Мінус один російський чемпіон

Одним із таких "гєроєв вєлікой страни" був колишній 43-річний російський футзаліст В'ячеслав Москаленко. 7 березня став останнім днем у житті колишнього спортсмена. ЗСУ ліквідували Москаленка, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу асоціації міні-футболу Росії.

І це вже далеко не перший спортсмен на боці ворога, який суперечить росіянам у твердженні про "спорт внє палітікі".

Що відомо про ліквідованого В'ячеслава Москаленка

У минулому Москаленко був двічі поспіль чемпіоном Росії (у сезонах-2002/2003 та 2003/2004). Росіянин встиг тричі підійняти над головою Кубок своєї країни (2000, 2003 та 2004-му роках) та одного разу Суперкубок із міні-футболу у 2001-му році. У 2002-му році став чемпіоном світу у складі студентської збірної "вєлікой страни".

Виступав за цілу низку російських футзальних клубів – Сібіряк (Новосибірськ), Дінамо (Москва), Спартак (Москва), ТТГ-Югра та інші.

Загалом за кар'єру ліквідований спортсмен-військовий провів у футболці збірної Росії 19 поєдинків, у яких забив 10 голів. Москаленко їздив у складі своєї національної команди на Євро-2003.

Нагадаємо, що на початку березня 2024-го року ЗСУ ліквідували начальника розвідки російського батальйону "Еспаньола" В'ячеслава Суботіна із позивним "Вихідний".