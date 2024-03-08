Поки росіяни продовжують толкувати про "спорт внє палітікі", бідкатись на їх вже часткове усунення від міжнародних турнірів, їх колишні та нинішні спортсмени беруть до рук зброю та їдуть воювати в Україну.

До слова Слава назавжди "Вихідний": командира розвідки російської бригади "Еспаньола" ліквідували

Мінус один російський чемпіон

Одним із таких "гєроєв вєлікой страни" був колишній 43-річний російський футзаліст В'ячеслав Москаленко. 7 березня став останнім днем у житті колишнього спортсмена. ЗСУ ліквідували Москаленка, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу асоціації міні-футболу Росії.

І це вже далеко не перший спортсмен на боці ворога, який суперечить росіянам у твердженні про "спорт внє палітікі".

Що відомо про ліквідованого В'ячеслава Москаленка

У минулому Москаленко був двічі поспіль чемпіоном Росії (у сезонах-2002/2003 та 2003/2004). Росіянин встиг тричі підійняти над головою Кубок своєї країни (2000, 2003 та 2004-му роках) та одного разу Суперкубок із міні-футболу у 2001-му році. У 2002-му році став чемпіоном світу у складі студентської збірної "вєлікой страни".

Виступав за цілу низку російських футзальних клубів – Сібіряк (Новосибірськ), Дінамо (Москва), Спартак (Москва), ТТГ-Югра та інші.

Загалом за кар'єру ліквідований спортсмен-військовий провів у футболці збірної Росії 19 поєдинків, у яких забив 10 голів. Москаленко їздив у складі своєї національної команди на Євро-2003.

Нагадаємо, що на початку березня 2024-го року ЗСУ ліквідували начальника розвідки російського батальйону "Еспаньола" В'ячеслава Суботіна із позивним "Вихідний".