Заспівали пісню російських фанів Сочі-2014: у Запоріжжі влаштували дивний концерт для олімпійців

У Запоріжжі відбулась церемонія Sport Star 2021, на якій нагороджували місцевих олімпійців, параолімпійців, тренерів тощо. Однак присутніх збентежила дивна пісня, що лунала на концерті.

Подію навіть охрестили "спортивним Оскаром". Олімпійцю Парвізу Насібову вручили грошовий сертифікат на 300 тисяч гривень.

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Як минуло свято

Інших спортсменів також відзначили грошовими преміями. Серед Паралімпійців їх отримали медалісти Марія Помазан, Максим Ніколенко, Кирило Гаращенко, Лев Кац тощо.

Загальний преміальний фонд, який виділила область для вшанування спортсменів, склав близько двох мільйонів гривень.

У Запорізькій ОДА зауважили, що найбільш зворушливим моментом було оголошення спортивних зірок області за підсумками року. Лауреатів у 15 номінаціях нагородили легенди місцевого спорту. Наприклад, чемпіони Олімпійських Ігор Олександр Рєзанов, Сергій Кушнірюк, Ольга Стражева.

Пісня для вболівальників Сочі-2014

Гостей свята розважали різні співаки та танцюристи. Під час концерту пролунала пісня, яка здалась надто схожою на композицію російського гурту "Токіо".

Пісня, яку співали в Запоріжжі. Дивіться відео:

Цю пісню написали спеціально для вболівальників Олімпійських ігор-2014 в Сочі. До слова, кліп на пісню взагалі розміщений на ютуб-каналі "Ощадбанку Росії".

Пісня для російських фанів, дивіться відео: