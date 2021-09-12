Событие даже окрестили "спортивным Оскаром". Олимпийцу Парвизу Насибову вручили денежный сертификат на 300 тысяч гривен.

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Как прошел праздник

Других спортсменов тоже отметили денежными премиями. Среди паралимпийцев их получили медалисты Мария Помазан, Максим Николенко, Кирилл Гаращенко, Лев Кац и др.

Общий премиальный фонд, который выделила область для чествования спортсменов, составил около двух миллионов гривен.

В Запорожской ОГА отметили, что самым трогательным моментом было объявление спортивных звезд области по итогам года. Лауреатов в 15 номинациях наградили легенды местного спорта. Например, чемпионы Олимпийских Игр Александр Резанов, Сергей Кушнирюк, Ольга Стражева.

Песня для болельщиков Сочи-2014

Гостей праздника развлекали различные певцы и танцоры. Во время концерта прозвучала песня, которая показалась слишком похожей на композицию российской группы "Токио".

Песня, которую пели в Запорожье. Смотрите видео:

Эту песню написали специально для болельщиков Олимпийских игр-2014 в Сочи. К слову, клип на песню вообще размещен на ютуб-канале "Сбербанка России".

Песня для русских фанов, смотрите видео: