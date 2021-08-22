Нокаут року у США

Уже в першому раунді стало зрозуміло, який бій очікує вболівальників. Мексиканець пропустив лівий хук і вперше в поєдинку побував на канвасі.

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Попри дуже ранній нокдаун Сеха доклав багато зусиль, щоб перехопити ініціативу. Мексиканець працював першим номером, але все одно пропускав неприємні хуки.

Також Сеха вдало пробивав по корпусу і в 5 раунді його зусилля увінчалися локальною перемогою. Мексиканець відправив Магсайо у нокдаун після лівого короткого хука.

Складно сказати чому, але в другій половині бою мексиканець став повільнішим. Це дозволило Магсайо вирівняти двобій.

У 10 раунді філіппінець приголомшив суперника. Магсайо пробив у підборіддя суперника правим прямим і відправив у важкий нокаут.