Расселл: У 99 випадків зі 100 я знищу його

Расселл та Ломаченко зустрілися, коли обох вважали найбільш перспективними боксерами. Непросту перемогу здобув Ломаченко.

До речі Промоутер назвав дату реваншу Ломаченко – Лопес

Американський боксер заявляє, що на момент бою з Ломаченком перебував у поганій формі. Саме це, за його словами, дозволило українцю перемогти.

"Ломаченко провів зі мною бій, коли я був у найгіршій формі. Ніхто не знав, хто такий Ломаченко у професіоналах, поки він не побився з містером Гері Расселом. Не можна відняти у нього того, що він зробив у любителях, але в професіоналах ніхто не знав, хто він.

Він програв Салідо. Він не найкращий боєць. У нього немає тих умінь, які є у мене. У 99 випадків зі 100 я знищу його зад. Робимо бій!", – сказав Расселл.

Гері зазначив, що його не цікавить, що робить Ломаченко. Зокрема, його не цікавить потенційний реванш українця проти Теофімо Лопеса.

З огляду на мою кар'єру, це бій, який я хочу отримати. Я хочу його зад. У нього був подарунок, ранній подарунок до Різдва,

– зазначив боксер.

На думку Расселла, він би переміг Ломаченка, якби на момент їх поєдинку мав теперішні знання. Гері вважає, що йому не слід було скидати вагу перед зустріччю з Василем.

"Якби я був розумний, якби я знав тоді те, що знаю зараз... Тоді я повинен був скинути 2,5 кілограма перед боєм. Якби я знав, що знаю зараз, я б взагалі не скидав вагу. Я б просто бився так, як Салідо. Я б надер його зад. Як я говорив, мені все одно, чи програє він свої наступні 10 боїв або виграє їх. Це бій, який я хочу", – резюмував американець.