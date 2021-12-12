Тесленко вперше програв нокаутом

Олександр Тесленко програв нокаутом американському важковаговику Джареду Андерсону.

До теми Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун

Поєдинок тривав всього два раунди. У другому раунді Андерсон провів потужну комбінацію: джеб – правий та лівий хуки. Серія ударів завершилася падінням Тесленка на канвас.

Відео нокауту Тесленка



До честі українця слід сказати, що він намагався підвестися після важких ударів та продовжити бій. Але Тесленко не зміг стояти на ногах.

Тому рефері прийняв рішення поберегти здоров'я українця та зупинив бій.

До уваги. Тесленко перервав свою переможу серію із 17 перемог поспіль (13 нокаутом). Тепер у його пасиві поразка. Щодо непереможного Андерсона, то він здобув 10 перемогу нокаутом.