Тесленко впервые проиграл нокаутом
Александр Тесленко проиграл нокаутом американскому тяжеловесу Джареду Андерсону.
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Поединок длился всего два раунда. Во втором раунде Андерсон провел мощную комбинацию: джеб – правый и левый хуки. Серия ударов завершилась падением Тесленко на канвас.
Видео нокаута Тесленко
К чести украинца следует сказать, что он пытался встать после тяжелых ударов и продолжить бой. Но Тесленко не смог стоять на ногах.
Поэтому рефери принял решение поберечь здоровье украинца и остановил бой.