Тесленко впервые проиграл нокаутом

Александр Тесленко проиграл нокаутом американскому тяжеловесу Джареду Андерсону.

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Поединок длился всего два раунда. Во втором раунде Андерсон провел мощную комбинацию: джеб – правый и левый хуки. Серия ударов завершилась падением Тесленко на канвас.

Видео нокаута Тесленко

К чести украинца следует сказать, что он пытался встать после тяжелых ударов и продолжить бой. Но Тесленко не смог стоять на ногах.

Поэтому рефери принял решение поберечь здоровье украинца и остановил бой.

Вниманию. Тесленко прервал свою победную серию из 17 побед подряд (13 нокаутом). Теперь в его пассиве поражение. Что касается непобедимого Андерсона, то он одержал 10 победу нокаутом.