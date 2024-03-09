"Зробив те, чого не зміг Ф’юрі": Нганну прокоментував поразку від Джошуа

Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну прокоментував поразку від ексчемпіона світу у важкій вазі Ентоні Джошуа. Він виокремив свого суперника, а також згадав про Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа здобув швидку перемогу. Він здолав Френсіса Нганну в другому раунді.

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Як Нганну прокоментував свою поразку

Нганну висловився про бій після поразки:

"Це був чистий удар. Я його навіть не відчув. Ось у чому суть нокауту. Ти не відчуваєш жодного болю. Ось де я знаю, що мене нокаутували.

Це було щось особливе, бо цей хлопець мене зупинив. Він зробив те, чого не зміг Тайсон Ф’юрі. Це був не мій день, і сьогодні він був набагато кращим за мене. Це відстій, але це наша робота".

Для 37-річного Нганну – це був другий загалом бій за правилами боксу, у своєму дебюті він провів усі 10 раундів проти Тайсона Ф'юрі. Після цього бою "Циганському королю" довелося навіть відтерміновувати бій з Олександром Усиком, аби відновитися після пошкоджень.

Сам Ф'юрі був присутнім на поєдинку. Його реакція на перемогу Джошуа потрапила у трансляцію бою.

Як минув поєдинок