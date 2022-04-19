Зрадник Тимощук послав Ярмоленка, який зачепив тему війни в Україні

Анатолій Тимощук продовжує замовчувати про війну в Україні. Андрій Ярмоленко зізнався, що мав коротку телефонну розмову з колишній капітаном збірної.

Ярмоленко: Чому ти мовчиш

Анатолій Тимощук був прикладом на футбольному полі для Андрія Ярмоленка. Футболіст Вест Хема завжди рівнявся на ексгравця збірної України. Але з першого дня війни Тимощук не сказав навіть слова про війну у його рідній Україні.

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Тоді Ярмоленко написав нинішньому асистенту тренера Зеніта із запитанням "Як тобі спиться ночами?". На що Анатолій відповів: "Не спиться, як і тобі". Після чого Тимощук несподівано сам зателефонував лідеру "синьо-жовтих", але розмова закінчилась зовсім не мирно.

Вінгер "молотобійців" сказав зраднику Україну, що той був прикладом для нього та запитав, чому Анатолій продовжує мовчати про війну. У відповідь Андрій почув нецензурну лексику.

Я йому нічого не писав, але він мене набрав. Я запитав його: "Чому ти мовчиш? Ти був для мене прикладом. Я рівнявся на тебе, але тепер тебе не існує в моєму житті". Він послав мене на х**, я послав його. На цьому наша розмова закінчилася,

– розповів Ярмоленко.

"Він заробив достатньо грошей, щоб жити у будь-якій точці світу"

Андрій гадає, що Тимощук боїться публічно висловлювати свою позицію через те, що його діти та дружина є громадянами Росії. Але це не може стати перешкодою, щоб заступитись за країну, у якій тобі дали життя.

Ярмоленко гадає, що у такому випадку можна виїхати із сім'єю за межі країни-агресора та вже в іншому місці засудити агресію Росії. Він не розуміє, як Анатолій спокійно живе, коли він "годує" ворогів, а його батько боронить країну від тих же окупантів.

"Я все це чудово розумію. Але ж у тебе друзі в Україні, у яких гинуть рідні. Ти спокійно можеш взяти свою сім'ю та жити у будь-якій точці світу. Висловити свою позицію. Думаю, він заробив достатньо грошей, щоб жити у будь-якій точці світу. Я не розумію, як він далі з цим зможе жити. Твої батьки на тому боці, а ти на тому, з якого стріляють, убивають. Я не знаю, як би я з цим жив", – відповів футболіст Вест Хема.

Тимощук із 2017 року працює у російському Зеніті. До цього грав за клуб із Санкт-Петербурга.

Через своє мовчання він вже втратив усі титули та ліцензії тренера рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ, а також звання "Почесного громадянина міста Луцька".