Ярмоленко: Я готовий грати і віддаватися повністю

Вже незабаром Андрій Ярмоленко буде допомагати збірній боротись за путівку на Мундіаль. Футболіст опинився у списку гравців України, які будуть готуватись до матчу проти Шотландії. Але доєднається до збірної дещо пізніше. Правий вінгер розповів, коли закінчить кар'єру у національній команді.

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Ярмоленко заявив, що наразі не збирається вішати бутси на цвях у виступах за головну команду країни. Андрій виступатиме до того часу, поки не буде поступатись у рівні своїм партнерам по команді.

Інший варіант – це буде натяк головного тренера збірної. Тоді Ярмоленко з гордість поставить кінець на своїй успішній кар'єрі в синьо-жовтій команді.

Я не хочу поки що закінчувати зі збірною. У мене є сили, я приношу користь – я готовий грати і віддаватися повністю. Як тільки я відчую, що я десь у чомусь поступаюсь молодим хлопцям, або мені головний тренер натякне або в обличчя все скаже – я спокійно потисну руки і піду зі збірною з високо піднятою головою,

– розповів Ярмоленко.

Цікаво. У синьо-жовтій футболці Ярмоленко провів 106 матчів, у яких наколотив 44 голи. На Євро-2020 Андрій у парі з нападником Романом Яремчуком склав гольовий дует "ЯЯ". Саме ці два футболісти найбільше забивали за збірну ще тоді Андрія Шевченка.

Навіть мізерний час на клубному рівні у Вест Хемі не заваджає Ярмоленку показувати високий рівень футболу у національній команді.

У сезоні-2021/2022 український легіонер провів за "молотобійців" 27 поєдинків, у яких забив 3 голи та зробив таку ж кількість результативних передач.