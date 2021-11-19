Зрадник Ракіцький прокоментував можливе повернення до збірної України

Захисник Зеніту та ексфутболіст збірної України Ярослав Ракіцький, який найближчим часом може покинути клуб, оцінив можливість повернутися до національної команди.

На думку гравця, раніше його не викликали до національної команди через рішення Шевченка.

До слова Ракіцький більше не потрібний чемпіону Росії: футболіст готовий повернутися в Україну

Чи змінилося щось після відходу Шевченка? Ні, все те саме. Усі до збірних їдуть, а я тут тренуюся,

– заявив він.

Ракіцький готовий приїхати до збірної України, якщо його покличуть. Поки що ж він задоволений тим, що його колишні партнери обіграли боснійців.

"Вони – молодці, заслужено перемогли. У першому таймі наш воротар Бущан неймовірний м'яч потяг, а у другому на класі додавили. Мені незрозуміло, як Україна жодного разу не перемогла Казахстан і вдома зіграла внічию з фінами. Це дратує, але, дякувати Богу, виграли. Залишилося пройти стики. Думаю, свято буде на нашій вулиці", – впевнений Ярослав.

Що відомо про Ракіцького