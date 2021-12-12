Зрада скасовується: Ломаченко спантеличив фанатів прапором після перемоги над Коммі

Рано-вранці Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі у Нью-Йорку (США) та здобув 16-у перемогу на професійному ринзі. Не встиг Ломаченко відсвяткувати перемогу, як дворазового олімпійського чемпіона запідозрили у зраді.

Ломаченко вирішив прославити рідне місто

Бій Ломаченка проти Коммі тривав усі 12 раундів, тому переможця поєдинку визначали судді. Троє суддів віддали перемогу Ломаченку одноголосним рішенням.

Як це було Василь Ломаченко ефектно побив Річарда Коммі: відеоогляд переможного бою

Святкуючи перемогу, Ломаченко з'явився у ринзі з прапором, проте не звичним для останніх боїв синьо-жовтим. Василь закутався у смугастий стяг, який нагадує прапор Іспанії.

Шукачі "зради" у соціальних мережах відразу накинулися на ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях. Проте ніякої зради у діях Ломаченка немає.

Василь вирішив відсвяткувати перемогу з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині.



Ломаченко з прапором міста Білгород-Дністровський / Фото instagram.com/lomus_official

Ломаченко переміг Коммі