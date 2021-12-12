Зрада скасовується: Ломаченко спантеличив фанатів прапором після перемоги над Коммі
Джерело:інстаграм lomus_official
Рано-вранці Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі у Нью-Йорку (США) та здобув 16-у перемогу на професійному ринзі. Не встиг Ломаченко відсвяткувати перемогу, як дворазового олімпійського чемпіона запідозрили у зраді.
Ломаченко вирішив прославити рідне місто
Бій Ломаченка проти Коммі тривав усі 12 раундів, тому переможця поєдинку визначали судді. Троє суддів віддали перемогу Ломаченку одноголосним рішенням.
Як це було Василь Ломаченко ефектно побив Річарда Коммі: відеоогляд переможного бою
Святкуючи перемогу, Ломаченко з'явився у ринзі з прапором, проте не звичним для останніх боїв синьо-жовтим. Василь закутався у смугастий стяг, який нагадує прапор Іспанії.
Шукачі "зради" у соціальних мережах відразу накинулися на ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях. Проте ніякої зради у діях Ломаченка немає.
Василь вирішив відсвяткувати перемогу з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині.
Ломаченко з прапором міста Білгород-Дністровський / Фото instagram.com/lomus_official
Ломаченко переміг Коммі
- Ломаченко та Коммі зустрілися у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". За українським часом бій відбувся зранку 12-го грудня.
- Поєдинок тривав 12-и раундів і Ломаченко зумів відправити Коммі в нокдаун у 7-у раунді. Після бою Василь зізнався, що не хотів добивати суперника.
- Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів – 117:110, 119:108, 119:108. Василь здобув титул WBO Inter-Continental.
- За весь бій українець завдав 248 точних ударів.