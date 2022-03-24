Зозуля розповів про перші результати проєкту на потреби української армії

Одразу чотири нові автівки вирушили в Україну для українських підрозділів. Машини були заповнені необхідними речами.

Колишній гравець збірної України розповів, що цей проєкт стартував лише сім днів тому, але вже приніс перші серйозні результати. Роман Зозуля подякував усім за підтримку.

Не втомлююсь дякувати кожному з вас за підтримку. Вас дуже багато: футболісти, фотографи, підприємці, держслужбовці, футбольні фанати, майстри татуювань і усі українці, які об’єднались та виконують надважливу роботу для підтримки наших Воїнів.

Зозуля у пості попросив усіх підтримувати проєкт і надалі, додавши реквізити карток для збору коштів. Спільними зусиллями Україна здобуде перемогу над Росією.

Зозуля допоміг армії: дивіться відео

Раніше Зозуля купив для земляків дві машини швидкої допомоги, які з Іспанії поїхали у Київ та Харків.

Роман разом із іншим українським гравцем Романом Безусом долучився до аукціону на потреби ЗСУ. Футболісти дали іменні футболки з автографами.

Повний текст публікації з фейсбуку Зозулі

Рівно тиждень тому ми запустили проєкт "Народна тачанка". На відео результат нашої з вами роботи. Не втомлююсь дякувати кожному з вас за підтримку. Вас дуже багато: футболісти, фотографи, підприємці, держслужбовці, футбольні фанати, майстри татуювань і усі українці, які об’єднались та виконують надважливу роботу для підтримки наших Воїнів.

Перші авто вже відправилися на допомогу українським підрозділам. Транспорт, звісно, прибув непорожній. Окремо хочу подякувати нашим друзям з Німеччини та Польщі, які допомогли купити необхідні речі та власними коштами закрили багато потреб.

Просимо підтримувати цей проєкт і надалі. Бо ми усі – "Народна армія" і спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу!

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