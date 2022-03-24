Зозуля розповів про перші результати проєкту на потреби української армії
Джерело:фейсбук Романа Зозулі
Український легіонер в Іспанії Роман Зозуля продовжує допомагати українським захисникам. Футболіст показав результат проєкту "Народна тачанка".
Серйозна підтримка захисникам України
Колишній гравець збірної України розповів, що цей проєкт стартував лише сім днів тому, але вже приніс перші серйозні результати. Роман Зозуля подякував усім за підтримку.
Варто прочитати Росіяни вірять, що Бандера живий, – Зозуля перепросив, але назвав народ Росії стадом баранів
Одразу чотири нові автівки вирушили в Україну для українських підрозділів. Машини були заповнені необхідними речами.
Не втомлююсь дякувати кожному з вас за підтримку. Вас дуже багато: футболісти, фотографи, підприємці, держслужбовці, футбольні фанати, майстри татуювань і усі українці, які об’єднались та виконують надважливу роботу для підтримки наших Воїнів.
Зозуля у пості попросив усіх підтримувати проєкт і надалі, додавши реквізити карток для збору коштів. Спільними зусиллями Україна здобуде перемогу над Росією.
Зозуля допоміг армії: дивіться відео
- Раніше Зозуля купив для земляків дві машини швидкої допомоги, які з Іспанії поїхали у Київ та Харків.
- Роман разом із іншим українським гравцем Романом Безусом долучився до аукціону на потреби ЗСУ. Футболісти дали іменні футболки з автографами.
Повний текст публікації з фейсбуку Зозулі
Перші авто вже відправилися на допомогу українським підрозділам. Транспорт, звісно, прибув непорожній. Окремо хочу подякувати нашим друзям з Німеччини та Польщі, які допомогли купити необхідні речі та власними коштами закрили багато потреб.
Установа банку:
ПриватБанк
Отримувач платежу
БАРСУКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
Валюта карти:UAH
РНОКПП отримувача:
2896903638
Призначення платежу:
Поповнення рахунку БАРСУКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
Монобанк
BARSUKOV OLEKSANDR
IBAN:
UA733052990000026202889160661
Банк отримувача
JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X
CORRESPONDENT ACCOUNT
Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті
0011000080
Валюта карти:
USD