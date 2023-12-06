"Дали зрозуміти, що президентом роблять Шевченка": скандальна заява Зозулі щодо виборів в УАФ

Ексгравець Динамо мав намір боротися за крісло очільника Української асоціації футболу. Втім Роман вирішив не бути технічним кандидатом проти Андрія Шевченка.

Наприкінці січня УАФ має обрати нового президента організації. На 25 число призначений позачерговий Конгрес, де і мають підняти це питання, адже чинний очільник Андрій Павелко вже майже півроку знаходиться у СІЗО.

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Головним претендентом на пост є Андрій Шевченко, якому приписують протекцію з боку Офісу Президента України. Втім на вибори планував йти інший ексгравець Динамо Роман Зозуля.

Втім той змінив свої плани, про що розповів у ЗМІ. Роман зізнався, що йому дали зрозуміти, що питання призначення Шевченка вже вирішене, а бути технічним кандидатом Зозуля не захотів.

Звісно, я хотів йти на вибори. Навіть знайшов однодумців, які могли б стати моєю командою - Левченко, Худжамов, поверхнево з Федецьким говорили і ще з кількома людьми, які не з футболу. Але мені дали зрозуміти, що все вже вирішено. Президентом УАФ роблять Шевченка. Всі ж розуміють, хто це робить. Голосують регіональні асоціації, але за ними стоять губернатори, а за ними – Офіс Президента. До речі, голосування закрите. Цікаво – чому? Коротше, йти технічним кандидатом я не захотів. Тому ми поставили цю ідею на паузу. Але не відмовляємось від неї взагалі. Думаю, Шевченко довго не протягне. А на чесних виборах моя програма і команда будуть сильніші. Я погано уявляю, як Шевченко збирається керувати нашим футболом з Лондона. І дуже цікаво, якою буде його команда. Зрозуміло ж, що керувати будуть інші, а він буде лише торгувати обличчям,

– заявив Роман.

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Відзначимо, що Зозуля та Шевченко грали разом у Динамо (2009-2011) та збірній України (2010-2012). Коли Андрій Миколайович очолив національну команду, Роман провів під його керівництвом чотири матчі, після чого перестав викликатись до команди.

Останнім часом Зозуля часто критикує Шевченка, в першу чергу за його зв'язки з російським олігархом Романом Абрамовичем, дружбу із президентом ФІФА Джанні Інфантіно та готовність вітатися із проросійськими діячами спорту.