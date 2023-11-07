Останніми днями колишня депутатка Ірина Фаріон перебуває в епіцентрі скандалу. Політична діячка назвала російськомовних воїнів ЗСУ неукраїнцями та звинуватила їх у зраді.

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Ірина в тому числі пройшлась і по полку "Азов" та маріупольцям. На її думку, місто потерпає від російської агресії через своє лояльне ставлення до мови ворога.

Такі гучні заяви викликали резонанс у суспільстві. Більшість відомих особистостей засудили Фаріон на образу у бік військових. По полицях розклав ситуацію і ексгравець збірної України з футболу Роман Зозуля.

В Україні має бути єдина державна мова – українська. Факт. Я за розвиток, популяризацію і посилення законодавчої бази, яка сприятиме остаточному переходу на українську в усіх сферах. Водночас я вважаю, що людина, яка дозволяє собі принижувати і ображати тих, завдяки кому Україна вже 10 років тримається і протистоїть Росії, – свідомий провокатор і шкідник. В Азові та загалом в ЗСУ служать дуже близькі мені люди, в тому числі і мій батько. І кожного з них я та мої діти шануватимуть і дякуватимуть їм, незалежно від того, якою мовою вони нас захищають. Більшість із наших воїнів не мають можливості, часу і бажання роздавати інтервʼю і поради, натомість кожен з них у прямому сенсі випалює усе російське з нашої землі, ризикуючи при цьому власним життям. Тому іноді дуже корисно декому завалити писок і молитися на тих, хто не допустив, щоб державною мовою тут стала російська,

– написав Зозуля на своїй сторінці у фейсбук.

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Варто відзначити, що з 2014 року Роман активно підтримує українську армію фінансово та створив благодійний фонд "Народна армія". З початком повномасштабної війни Зозуля активно допомагає ЗСУ, передаючи авто та інші необхідні речі з-за кордону.

Нагадаємо, що за свою кар'єру Роман пограв за Динамо, Дніпро, Бетіс, Альбасете, Фуенлабраду та Райо Махадаонду. У складі збірної України футболіст провів 33 матчі, забивши чотири голи.