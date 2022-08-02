Зозуля розповів про образливу ситуацію з Шевченком у збірній Україні

Колишній нападник збірної України розповів про неоднозначний момент із тоді ще головним тренером "синьо-жовтих" Андрієм Шевченком. Роман Зозуля мав образливу ситуацію з наставником.

Зозуля: Я хочу довести, що можу грати

Інцидент стався ще перед грою збірної України проти Хорватії у Загребі 5-річної давнини (у 2017-му). У той момент Роман Зозуля був гравцем іспанського Райо Вальєкано, але цей період був не надто вдалим для форварда.

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Футболіст розповів про телефонну розмову з Андрієм Шевченком, який сказав, що викличе його у розташування "синьо-жовтих", але не потрапить у заявку на гру проти хорватів.

Такий розклад подій не сподобався Зозулі, тому Роман перетелефонував наставнику української збірної. Футболіст переконав Шевченка дати йому шанс та у тренувальному процесі довести своє місце у заявці команди.

У мене якраз тоді був суд з Райо, я сказав, що перетелефоную. Після засідання я набрав і сказав: "А можна якось по-іншому? Я хочу довести, що можу грати. Я можу бути на заміні, але хочу бути в команді, допомагати на полі". Ми з ним домовились, що я приїжджаю, і якщо добре тренуюсь і він бачить, що я в хорошій формі, то я граю чи потрапляю в заявку. Я приїхав і відпрацював,

– сказав Зозуля.

"Рома, на тебе не робилась футболка"

У день гри, коли команда повернулась у готель після прогулянки Загребом, Шевченко викликав Зозулю та сповістив, що той таки не попадає у список тих, хто зможе зіграти проти Хорватії.

"В день гри у нас була прогулянка Загребом. Після повернення в готель Шевченко мене покликав. Я сидів в холі і пив каву. Він сказав: "Ми довго сиділи зі штабом і розмовляли. Ти не потрапляєш в заявку". Кравець тоді наче зіграв, я вже не пам'ятаю. Я відповів. "Ну добре. Звичайно, це ваше рішення". Я завжди підтримував рішення тренерів і ніколи не сварився з ними. Вони відповідають за результат", – розповів про ситуацію футболіст.

Найцікавіше те, що у збірній навіть не виготовили ігрові футболки для Зозулі, адже попередньо адміністратор команди вже знав, що Романа не буде у заявці національної команди.

Я підійшов до адміністратора і сказав: Дайте мені мої дві футболки, я подарую їх хлопцям". На що мені відповіли: "Рома, на тебе не робилась футболка. Ми ще до збору знали, що ти не потрапиш до заявки". Тому мені було трохи образливо, що якось так вийшло,

– додав Зозуля.