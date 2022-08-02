Зозуля: Я хочу довести, що можу грати

Інцидент стався ще перед грою збірної України проти Хорватії у Загребі 5-річної давнини (у 2017-му). У той момент Роман Зозуля був гравцем іспанського Райо Вальєкано, але цей період був не надто вдалим для форварда.

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Футболіст розповів про телефонну розмову з Андрієм Шевченком, який сказав, що викличе його у розташування "синьо-жовтих", але не потрапить у заявку на гру проти хорватів.

Такий розклад подій не сподобався Зозулі, тому Роман перетелефонував наставнику української збірної. Футболіст переконав Шевченка дати йому шанс та у тренувальному процесі довести своє місце у заявці команди.

У мене якраз тоді був суд з Райо, я сказав, що перетелефоную. Після засідання я набрав і сказав: "А можна якось по-іншому? Я хочу довести, що можу грати. Я можу бути на заміні, але хочу бути в команді, допомагати на полі". Ми з ним домовились, що я приїжджаю, і якщо добре тренуюсь і він бачить, що я в хорошій формі, то я граю чи потрапляю в заявку. Я приїхав і відпрацював,

– сказав Зозуля.