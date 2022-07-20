Зозуля: Я ж не можу дзвонити та просити взяти мене

32-річний нападник розповів, чи були у нього пропозиції від українських клубів. Роман Зозуля спростував усі чутки, але не заперечив, що розгляне пропозиції з України, якщо вони надійдуть.

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Роман зізнався, що сам не може пропонувати свою кандидатуру командам УПЛ.

Немає пропозицій з України. Буде пропозиція – розмовлятимемо. Я ж не можу дзвонити та просити взяти мене. Усі знають мої футбольні характеристики, тому... Я не кажу ні чи так, а чекаю на пропозиції. Агенти шукають варіанти, зокрема в Іспанії,

– розповів Зозуля.

Наразі Зозуля усю свою увагу приділяє допомозі Україні, а не футболу. Агенти шукають Роману нову команду, адже завдяки футболу нападник зможе значно більше допомогти українським військовим у фінансовому плані.

Футболіст активно волонтерить, закупляє транспорт для бійців, машини швидкої допомоги та інші військові пристрої. Роман допомагає нашим військовим ще з 2014 року, коли розпочались бойові дії на Донбасі.

Хоча, якщо чесно, мені зараз не до футболу. Але команду хочеться знайти, адже що більше я граю, то більше зможу фінансово допомогти ЗСУ,

– заявив Роман.

Зозуля додав, що ще рік – два може грати на високому рівні.

За даними Transfermarkt, у Зозулі є чинний контракт із іспанською Фуенлабрадою, який розрахований до кінця червня 2023 року. В іспанського клубу ще є опція пролонгації контракту футболіста на ще один рік.

Зозуля більшість кар'єри провів в Україні