Два варіанти продовження кар'єри для форварда

1 липня 2022 року у Романа Зозулі сплив контракт із іспанською Фуенлабрадою. Тому українець може розглядати новій варіанти продовження кар'єри.

Цікаво дізнатись Зозуля розповів, хто з українських спортсменів найбільше пожертвував на армію

За інформацією видання, в українського нападника є два варіанти з Іспанії. Відомо один із клубів. Зацікавленим у послугах українця є іспанський клуб Ельденсе. Команда є представником третьої за силою ліги країни.

Ельденсе вже найближчим часом може розпочати процес перемовин. Про назву іншого клубу наразі не повідомляють. Новому клубу Зозуля дістанеться абсолютно безкоштовно, адже перебуває у статусі вільного агента.

Раніше в інтерв'ю Роман зазначав, що ще може пограти на рівні один – два роки. Саме завдяки футболу він може більше допомагати фінансово українській армії та простим українцям. Також Зозуля зауважив, що наразі далекий від футболу, адже активно продовжує підтримувати наших бійців, які воюють на фронті.

Футболіст не виключив свого повернення в УПЛ, але наразі у нього немає пропозицій від українських клубів.

Іспанський період кар'єри Романа Зозулі