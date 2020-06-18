У 33 турі другого за силою дивізіону Іспанії "Альбасете", де виступає Роман Зозуля зіграв на виїзді із "Естремадурою". Українець доклав зусиль, щоб принести перемогу команді у надважливому поєдинку.

Український нападник Роман Зозуля розпочав гру на лаві запасних, пише 24 канал.

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Важлива перемога "Альбасете"

Господарі трохи більше володіли перевагою у зустрічі, але саме гостям вдалось відкрити рахунок перед свистком на перерву. На 45+2 хвилині відзначився Майкель.

У другому таймі команда Зозулі усіма силами оборонялась, щоб втримати важку перемогу.

На 51-й хвилині матчу у складі гостей з'явився Роман Зозуля, але забити гол чи віддати результативну передачу не вдалося.

Фінальний свисток судді зафіксував підсумковий рахунок зустрічі – 0:1.

Перемога дозволила "Альбасете" покинути зону вильоту та піднятись на 17 сходинку турнірної таблиці. У їх активі 38 набраних пунктів. "Естремадура" залишилась на 19 місці із 32 очками.