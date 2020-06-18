У півфіналі Кубка Чехії "Сигма" зустрічалась із "Слованом", де на правах оренди грає український півзахисник Ахмед Алібеков. Результативний гол приніс перемогу команді.

Контракт футболіста належить київському "Динамо", пише 24 канал. Варто побачити Лунін відбив пенальті і приніс своїй команді очки у принциповому матчі: відео Неймовірний гол українця У поєдинку Алібеков наприкінці першого тайму забив красивий гол зі штрафного, зробивши рахунок – 0:2. Із 73-ї хвилини команда українця грала в меншості, другу жовту картку отримав Кухта. Підсумковий рахунок зустрічі – 1:2 на користь команди Алібекова. У фіналі, який відбудеться 1 липня "Слован" зіграє зі "Спартою", яка перемогла "Вікторію" із ідентичним рахунком. Кар'єра Алібекова У 2016 році став гравцем "Динамо". Грав за юніорську та молодіжну команди киян.

У жовтні 2017 року дебютував за дорослу команду, вийшовши на заміну в додатковий час у матчі Кубка України з "Олександрією". У березня 2018 року вперше зіграв за першу команду в матчі Прем'єр-ліги проти "Ворскли", вийшовши на 72-й хвилині замість Дениса Гармаша.

Із 2019 року виступає на правах оренди у "Словані". Цього сезону забив три голи у 15 поєдинках. Переможний гол Алібекова: