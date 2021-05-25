Зовсім скоро, – Усик заінтригував фанатів новим фото

Український важковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) опублікував нове фото в своєму інстаграмі. Боксер натякнув на те, що незабаром з'являться новини.
Можливо, мова йде про наступний бій Олександра проти Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
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"Зовсім скоро", – інтригуюче написав боксер.
Джошуа відклав бій з Ф'юрі і поб'ється з Усиком
- Усик призупинив пошуки майбутнього суперника до остаточного рішення щодо бою Ф'юрі – Джошуа. Тайсон 16 травня оголосив про бій з Джошуа. Боксери могли вийти на один ринг 14 серпня, а сам поєдинок повинен був відбутись у Саудівській Аравії. Самі бійці могли заробити кругленькі суми – приблизно від 75 до 100 мільйонів доларів.
- Та несподівано на заваді поєдинку за звання абсолютного чемпіона став Деонтей Уайлдер. Американець виграв суд і Ф'юрі зобов'язали дати реванш. Вони можуть вийти на ринг у Лас-Вегасі.
- Тайсону доведеться відкласти бій з земляком. Натомість британець може зустрітися з Усиком, який є офіційним претендентом на титул WBO.
- Промоутер Усика відновив переговори з Едді Хірном, який представляє інтереси Джошуа.