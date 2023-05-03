Зоря – Верес 1:0

Гол: Імереков, 54

Вилучення: Ющишин, 19 (Верес, гра рукою за межами штрафного)

Обидві команди підійшли до очного протистояння із позитивним настроєм. Зоря впевнено обіграла Чорноморець 3:1. Натомість Верес здобув свою першу перемогу на реконструйованому стадіоні у Рівному 3:2 над аутсайдером УПЛ Львовом, повідомляє 24 Канал.

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Однак надмірне бажання здобути другу перемогу поспіль зіграло "злий жарт" із Вересом. Вже на 19-й хвилині рівняни залишились у меншості. Хоча нічого не віщувало біди. Гості виконували кутовий біля воріт Зорі, але довести стандарт до удару по воротах Сапутіна рівнянам не вдалось. Натомість луганський клуб вибіг у стрімку контратаку.

Захист Вереса у простій ситуації не розібрався та допустив фатальну помилку. Її намагався виправити голкіпер Ющишин, який проводив лише свій другий офіційний матч у складі Вереса, але зіграв дуже невпевнено на виході. Вадим забрав м'яч у Русина за межами свого штрафного, але зупинив м'яч рукою. Суддя без вагань показав Ющишину червону картку та залишив гостей із Рівного у меншості.

Юрій Вірт миттєво відреагував на помилку своїх підопічних та зробив це у доволі грубій словесній формі. Головному тренеру Вереса потрібно було робити заміну голкіпера. Когут вийшов на поле замість Шарая.

Після вилучення Верес став у ще глухішу оборону, хоча і без того не показував видовищної гри в атаці.

Однак навіть у меншості рівнянам вдалось втримати "сухий" рахунок на табло у першому таймі 0:0.

Рахунок у зустрічі змінився на 54-й хвилині, коли Імереков замкнув простріл на дальній стійці. Рахунок став 1:0 на користь Зорі. До цього все йшло, адже луганський клуб награв на гол.

Відео голу Імерекова

Зоря не переставала атакувати. Русин мав чудові нагоди забити.

По ходу другого тайму поєдинок був вимушено призупинений. Повітряну тривогу оголосили у більшості областей України. Тому усі присутні на матчі попрямували в укриття.

Через певний час матч на стадіоні імені Валерія Лобановського таки відновили.

Команда Патріка ван Леувена ледь не подвоїла свою перевагу. В останній момент Пасіч вибив м'яч з-під ноги Булеци, який вже був готовий до того, аби виходити віч-на-віч із голкіпером Вереса.

Рівняни відповіли дуже гостро. Балан замкнув простріл з флангу, але влучив у стійку. Через кілька секунд вже Шараю вдався фантастичний дальній удар – м'яч пролетів у лічених сантиметрах від дев'ятки воріт Сапутіна.

Слід похвалити Верес за гру на останніх хвилинах матчу. Навіть не можна було сказати, що рівняни грали у меншості, адже більшість Зорі була непомітною.

Господарі відповіли ударом головою від Русина після подачі Мишньова.

Рівняни намагались, але так і не змогли забити. Зоря мінімально обіграла у Києві Верес 1:0.