Заря – Верес 1:0

Гол: Имереков, 54

Удаление: Ющишин, 19 (Верес, игра рукой за пределами штрафной)

Обе команды подошли к очному противостоянию с положительным настроением. Заря уверенно обыграла Черноморец 3:1. Верес же одержал свою первую победу на реконструированном стадионе в Ровно 3:2 над аутсайдером УПЛ Львовом, пишет 24 Канал.

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Однако чрезмерное желание одержать вторую победу подряд сыграло "злую шутку" с Вересом. Уже на 19-й минуте жители остались в меньшинстве. Хотя ничего не предвещало беды. Гости выполняли угловой у ворот Зари, но довести стандарт до удара по воротам Сапутина ровенчанам не удалось. Луганский клуб выбежал в стремительную контратаку.

Защита Вереса в простой ситуации не разобралась и допустила роковую ошибку. Ее пытался исправить голкипер Ющишин, проводивший только свой второй официальный матч в составе Вереса, но сыгравший очень неуверенно на выходе. Вадим забрал мяч у Русина за пределами своей штрафной, но остановил мяч рукой. Судья без колебаний показал Ющишину красную карточку и оставил гостей из Ровно в меньшинстве.

Юрий Вирт мгновенно отреагировал на ошибку своих подопечных и сделал это довольно грубой словесной форме. Главному тренеру Вереса нужно было производить замену голкипера. Когут вышел на поле вместо Шарая.

После изъятия Верес стал в еще более глухую оборону, хотя и без того не показывал зрелищной игры в атаке.

Однако даже в меньшинстве ровенчанам удалось удержать "сухой" счет на табло в первом тайме 0:0.

Счет во встрече сменился на 54-й минуте, когда Имереков запер прострел на дальней стойке. Счет стал 1:0 в пользу Зари. До этого все шло, ведь луганский клуб наиграл на гол.

Видео гола Имерекова

Заря не переставала атаковать. Русин имел отличные возможности забить.

По ходу второго тайма поединок был вынужденно приостановлен. Воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины. Поэтому все присутствовавшие на матче направились в укрытие.

Через некоторое время матч на стадионе имени Валерия Лобановского все-таки возобновили.

Команда Патрика ван Леувена чуть не удвоила свое преимущество. В последний момент Пасич выбил мяч из-под ноги Булецы, который уже был готов к тому, чтобы выходить наедине с голкипером Вереса.

Жители ответили очень остро. Балан запер прострел с фланга, но попал в штангу. Через несколько секунд уже Шараю удался фантастический дальний удар – мяч пролетел в считанных сантиметрах от девяти ворот Сапутина.

Следует похвалить Вереску за игру на последних минутах матча. Даже нельзя было сказать, что жители играли в меньшинстве, ведь большинство Зари было незаметным.

Хозяева ответили ударом головой от Русина после подачи Мишнева.

Жители пытались, но так и не смогли забить. Заря минимально обыграла в Киеве Вереск 1:0.