Як гол Нагнойного у протихід голкіперу допоміг Зорі нокаутувати Університатю: яскраве відео

Луганська Зоря з перемоги розпочала сезон-2022/2023 у Лізі конференцій. Перед українським клубом не встояла румунська Університатя Крайова.

Переможний гол

Перша частина гри минула без голів. Нулі на табло розмочили лише на 55-й хвилині поєдинку, коли зоря заробила право на кутовий, пише 24 канал.

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Чурко ідеально подав на Нагнойного. Денис відірвався від суперника та головою пробив у протихід голкіперу румнського клубу. Підопінчі Патріка ван Леувена повели у рахунку 1:0.

Гол Нагнойного став першим та переможним у матчі для Зорі.

Цей поєдинок став для Нагнойного не дебютним. У минулому сезоні правий вінгер провів за луганський клуб 3 зустрічі, але ще не забивав за головну команду Зорі.

Відео голу Нагнойного

Матч-відповідь Університатя – Зоря відбудеться 11 серпня. Початок зустрічі о 20:30 за київським часом.