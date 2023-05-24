Битва за чемпіонство в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Зоря – Шахтар

Зоря та Шахтар залишають претендентами на перемогу в чемпіонаті України з футболу за підсумками сезону. У вівторок, 24 травня, Зоря прийматиме Шахтар у 28 турі УПЛ. Онлайн-трансляція матчу Зоря – Шахтар доступна на сайті 24 Каналу.

У 2023 році Зоря програла лише один офіційний матч – Кривбасу. Натомість 11 матчів луганці виграли, у тому числі у своїх конкурентів за місце в єврокубках на наступний сезон – Динамо та Дніпро-1. Це і зробило команду одним з претендентів на перемогу в УПЛ – команда посідає третє місце, а відставання від Шахтаря складає п'ять очок за три тури до кінця. Тож в очній зустрічі луганці можуть скоротити це відставання.

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Шахтар теж йде без поразок в УПЛ у 2023 році. Але команда тричі зіграла внічию – з Чорноморцем, Динамо та Олександрією. І цим ще більше команда збільшила інтригу в боротьбі за чемпіонство. Адже Дніпро-1 відстає від "гірників" лише на два очки, і в команд ще очна зустріч попереду.

Матч Зоря – Шахтар відбудеться у вівторок, 24 травня. Початок зустрічі о 17:00.

Зоря – Шахтар онлайн