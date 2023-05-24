В 2023 году Заря проиграла только один официальный матч – Кривбассу. Зато 11 матчей луганчане выиграли, в том числе у своих конкурентов за место в еврокубках на следующий сезон – Динамо и Днепр-1. Это и сделало команду одним из претендентов на победу в УПЛ – команда занимает третье место, а отставание от Шахтера составляет пять очков за три тура до конца. Поэтому в очной встрече луганчане могут сократить это отставание.

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Шахтер тоже идет без поражений в УПЛ в 2023 году. Но команда трижды сыграла вничью – с Черноморцем, Динамо и Александрией. И этим еще большее увеличила интригу в борьбе за чемпионство. Ведь Днепр-1 отстает от "горняков" всего на два очка, и у команд еще очная встреча впереди.

Матч Заря – Шахтер состоится во вторник, 24 мая. Начало встречи в 17.00.

Заря – Шахтер онлайн