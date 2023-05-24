Деактивувавши конкурента: Шахтар знищив Зорю та вбив надії "біло-чорних" на чемпіонство – відео
Донецький колектив в черговий раз продемонстрував своє бажання до тотального тріумфу. Луганський клуб не зміг подолати маститого опонента.
Зоря – Шахтар 0:3
Голи: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келсі, 84
Зоря та Шахтар провели зустріч в рамках 28-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийшли "гірники". Донецький клуб практично оформив собі чемпіонство, пише 24 Канал.
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Центральний матч
Обидва колективи ведуть боротьбу за Лігу чемпіонів та тотальний тріумф в чемпіонату України. У "гірників" складний календар заключних матчів (Зоря, Дніпро-1, Ворскла), що забезпечило гарячу кінцівку та непоступливо боротьбу за чемпіонство УПЛ. Однією з ключових зустрічей була між Шахтарем та Зоре, оскільки в разі перемоги над "гірниками" "біло-чорні" могли як ніколи близько підійти до титулу чемпіона.
Та от Шахтар відразу продемонстрував, що клуб не готовий віддавати свій трофей, тому "кроти" відразу кинулися в атаку. "Гірники" влаштували тотальний штурм воріт Зорі на перших хвилинах зустрічі, що і принесло результат. Уже на 5-ій хвилині зустрічі Шахтар повів у рахунку, завдяки голу Георгія Судакова, який потужно пробив у кут з-за меж карного майданчика суперника, 0:1.
"Гірники" продовжували тиснути на опонента, досить легко обігруючи захисників луганського клубу, що призводило до великої кількості ударів по воротах Зорі, та от "біло-чорні" такий тиск витримали. Згодом Зоря і сама почала створювати небезпечні моменти. Десь помилявся Анатолій Трубін, а десь гравці луганського клубу вмикали креатив, та от голами такі атаки не закінчувалися.
Другий тайм розпочався не менш цікаво, аніж перший, оскільки на 49-ій хвилині Ігор Снурніцин отримав червону картку. Захисника Зорі спершу у спину штовхнув футболіст Шахтаря, на що Снурніцин хотів ніби-то ненароком вдарити того по ногах, проте арбітр зафіксував момент ат жорстко покарав футболіста луганців.
Шахтар такою перевагою скористався сповна, адже на 59-ій хвилині "кроти" подвоїли свою перевагу. Артем Бондаренко з-за меж карного майданчика пробив по воротах суперника, та от постріл заблокував футболіст Зорі. В даному моменті можна було споглядати на фарт, який притаманний "гірникам", оскільки м'яч ідеально відскочив до Бондаренка, який з близької дистанції розстріляв голкіпера суперника, 0:2.
Під кінець зустрічі Шахтар поклав болючу крапку в зустрічі. Кевін Келсі, який тільки-но вийшов на заміну зміг тотально розчарувати Зорю, оскільки венесуельський форвард отримав прекрасну передачу від Топалова, яка вивела нападника на пусті ворота, а той своїм моментом скористався, 0:3.
Таким чином, Шахтар залишився на вершині УПЛ (69 очок у активі), відірвавшись за два тури до кінця від Дніпра-1 на 5 балів. На "спортклубівців" та "гірників" ще чекає очна зустріч. А от Зоря опинилася на 3-ій сходинці чемпіонату (31 очко в активі). Луганський колектив уже не має шансів на чемпіонство, проте все ще плекає надії на Лігу чемпіонів.
Відеоогляд матчу Зоря – Шахтар: