Деактивувавши конкурента: Шахтар знищив Зорю та вбив надії "біло-чорних" на чемпіонство – відео

Донецький колектив в черговий раз продемонстрував своє бажання до тотального тріумфу. Луганський клуб не зміг подолати маститого опонента.

Зоря – Шахтар 0:3

Голи: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келсі, 84

Зоря та Шахтар провели зустріч в рамках 28-го туру Української Прем'єр-ліги, з якої переможцями вийшли "гірники". Донецький клуб практично оформив собі чемпіонство, пише 24 Канал.

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Центральний матч

Обидва колективи ведуть боротьбу за Лігу чемпіонів та тотальний тріумф в чемпіонату України. У "гірників" складний календар заключних матчів (Зоря, Дніпро-1, Ворскла), що забезпечило гарячу кінцівку та непоступливо боротьбу за чемпіонство УПЛ. Однією з ключових зустрічей була між Шахтарем та Зоре, оскільки в разі перемоги над "гірниками" "біло-чорні" могли як ніколи близько підійти до титулу чемпіона.

До речі. На матч прийшла низка зірок українського футболу, яких заманила цікава гра. Зокрема, на трибунах можна було побачити Сергія Сидорчука, Дмитра Різника, Герейро та інших.

Та от Шахтар відразу продемонстрував, що клуб не готовий віддавати свій трофей, тому "кроти" відразу кинулися в атаку. "Гірники" влаштували тотальний штурм воріт Зорі на перших хвилинах зустрічі, що і принесло результат. Уже на 5-ій хвилині зустрічі Шахтар повів у рахунку, завдяки голу Георгія Судакова, який потужно пробив у кут з-за меж карного майданчика суперника, 0:1.

"Гірники" продовжували тиснути на опонента, досить легко обігруючи захисників луганського клубу, що призводило до великої кількості ударів по воротах Зорі, та от "біло-чорні" такий тиск витримали. Згодом Зоря і сама почала створювати небезпечні моменти. Десь помилявся Анатолій Трубін, а десь гравці луганського клубу вмикали креатив, та от голами такі атаки не закінчувалися.

Другий тайм розпочався не менш цікаво, аніж перший, оскільки на 49-ій хвилині Ігор Снурніцин отримав червону картку. Захисника Зорі спершу у спину штовхнув футболіст Шахтаря, на що Снурніцин хотів ніби-то ненароком вдарити того по ногах, проте арбітр зафіксував момент ат жорстко покарав футболіста луганців.

Шахтар такою перевагою скористався сповна, адже на 59-ій хвилині "кроти" подвоїли свою перевагу. Артем Бондаренко з-за меж карного майданчика пробив по воротах суперника, та от постріл заблокував футболіст Зорі. В даному моменті можна було споглядати на фарт, який притаманний "гірникам", оскільки м'яч ідеально відскочив до Бондаренка, який з близької дистанції розстріляв голкіпера суперника, 0:2.

Під кінець зустрічі Шахтар поклав болючу крапку в зустрічі. Кевін Келсі, який тільки-но вийшов на заміну зміг тотально розчарувати Зорю, оскільки венесуельський форвард отримав прекрасну передачу від Топалова, яка вивела нападника на пусті ворота, а той своїм моментом скористався, 0:3.

Цікаво. Команди догравали матчу в рівних складах, оскільки зустріч не зміг дограти Артем Бондаренко, який травмувався, а замін в активі Шахтаря більше не було, тому "гірники" продовжили матч в десятьох.

Таким чином, Шахтар залишився на вершині УПЛ (69 очок у активі), відірвавшись за два тури до кінця від Дніпра-1 на 5 балів. На "спортклубівців" та "гірників" ще чекає очна зустріч. А от Зоря опинилася на 3-ій сходинці чемпіонату (31 очко в активі). Луганський колектив уже не має шансів на чемпіонство, проте все ще плекає надії на Лігу чемпіонів.

Відеоогляд матчу Зоря – Шахтар: