Криза продовжується: Зоря не змогла переграти Рух та залишилась в зоні вильоту УПЛ – відео

Луганці ніяк не можуть перервати чорну смугу осінніх результатів. Команда Юрія Коваля зіграла внічию із Рухом, який відстав від лідерів чемпіонату.

Зоря – Рух 0:0

В чемпіонаті України з футболу підійшла до завершення основна частина матчів 16 туру. На понеділок була винесена гра за участі Зорі, яка у четвер грала в Лізі конференцій, пише 24 канал.

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Підопічні Юрія Коваля в Ужгороді приймали Рух, який у першому колі здобув над луганцями вольову перемогу (2:1). Цього разу львів'яни також були фаворитами зустрічі.

Команди показали майже рівну гру. Зоря частіше била по воротах Ледвія, тоді як Рух активізувався під завісу гри. Непогані моменти мали Плюман, Квасниця та Герреро, але жоден з них так і не зміг схилити шальки терезів на бік своєї команди.

Таким чином, Зоря не може виграти вже четвертий матч УПЛ поспіль і залишається у зоні вильоту на передостанньому місці. Що ж стосується Руха, то у команди Пономарьова лише одна перемога в останніх шести іграх.

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Наразі львів'яни йдуть п'ятими, але за втраченими очками Динамо має обходити "жовто-чорних". Відстань до лідера – 8 балів. За тиждень Рух відправиться в гості до Ворскли, тоді як Зоря зіграє на виїзді із Кривбасом.

Відеоогляд матчу Зоря – Рух: