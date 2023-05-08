Зоря не помітила Металіст 1925 та продовжила гонитву за Дніпром-1 та Шахтарем: відеоогляд матчу

Луганська команда розгромила підопічних Едмара, забивши три голи на початку двох таймів. Відстань від зони Ліги чемпіонів зберігається у два бали.

Зоря – Металіст 1925 3:0

Голи: Шахов, 7, Русин, 48, Герреро, 52.

В УПЛ завершився 25 тур. В останньому поєдинку понеділка Зоря зустрічалась із Металістом 1925, пише 24 канал. Команда Патріка ван Леувена набрала фантастичну ходу, вигравши 8 з дев'яти матчів навесні.

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Це дозволяє луганцям розраховувати на місце в Лізі чемпіонів. Але для продовження боротьби "біло-чорним" треба було перемагати харків'ян. Із цим у підопічних ван Леувена проблем не виникло.

Ударний старт таймів

Вже на сьомій хвилині номінальні господарі відкрили рахунок. Сидоренко відбив удар головою Герреро, але м'яч підхопив Снурніцин і одразу прострілив на Шахова. Той добив його у майже порожні ворота.

В подальшому луганці майже не давали Металісту 1925 шансів на камбек. А на початку другого тайму Зоря довела рахунок до розгромного. Спочатку Мартинюк обрізався і подарував м'яч Русину. Той вийшов сам-на-сам із кіпером і пробив повз нього.

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Зоря зберігає шанси на Лігу чемпіонів

А за чотири хвилини Герреро красиво обігрався з Булецою та наніс смачний удар під поперечину. Цього вистачило для впевненої перемоги луганського колективу.

Зоря залишається третьою і зберігає п'ятиочковий відрив від Динамо. Натомість до другого Дніпра-1 всього два очки, але команда Кучера ще має поєдинок у запасі. У свою чергу Металіст 1925 йде дев'ятим, але перевага над зоною плей-аут складає лише три бали.

Відеоогляд матчу Зоря – Металіст 1925: