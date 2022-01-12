Зоря підписала півзахисника Динамо: кияни залишили за собою 50% прав на гравця

Луганська Зоря оголосила про підписання угоди з півзахисником Євгеном Смирним. Гравець перейшов з київського Динамо.

Смирний підписав контракт із Зорею терміном на три роки. В новому клубі він буде виступати під номером "25". Це перший новачок луганського клубу в зимове трансферне вікно.

Сторони не повідомляють, у скільки обійшовся трансфер. Портал Transfermarkt вказує ціну у 200 тисяч євро за перехід півзахисника. При цьому Динамо зберегло за собою 50% економічних прав на гравця.

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Смирний є вихованцем київського Динамо. Він ще у 2017 році дебютував за основну команду. Але за два сезони в клубі Смирний зіграв 3 матчі в УПЛ, 2 матчі у Кубку України та 2 матчі у Лізі Європи (проти Олімпіакоса та Челсі). Решта часу він проводжував виступати за молодіжну команду Динамо.

Після цього відправився в оренду – спочатку на два роки в Колос (сезони 2019/2020 та 2020/2021). А влітку 2021 року перебрався в оренду в одеський Чорноморець разом з іншими гравцями Динамо. За одеситів він зіграв 9 матчів, в яких забив два голи.