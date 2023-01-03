Сторони розійшлись за обопільною згодою, адже контракт Максима Луньова із Зорею спливав лише вкінці червня 2023 року. Луганський клуб подякував футболісту за роботу та побажав успіху у новій команді.

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Наразі невідомо, де спливе Луньов. Наступний клуб стане для Максима лише третім у його професійній кар'єрі.

Як Луньов виступав у футболці Зорі

1 липня 2017 року Зоря оголосила про підписання Максима Луньова. Вінгер перейшов із рідного Дніпра.

З того моменту виступав виключно за луганський клуб.

У футболці Зорі провів 114 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 9 асистів. Луньов заробив 14 жовтих карток та одного разу був вилучений з поля.

У сезоні-2022/2023 Луньов 11 разів виходив на футбольне поле, але не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, що перше коло чемпіонату Зоря закінчила на четвертому місці, маючи у своєму активі 28 очок. До лідера Дніпра-1 відставання у 7 балів, а до другого Шахтаря та третього Динамо – 2 пункти.