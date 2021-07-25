Зоря – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ
25 липня 2021 , 19:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У неділю, 25 липня, Зоря та Олександрія зіграють в першому турі УПЛ. Цей матч можна буде переглянути і онлайн.
Зоря в минулому сезоні знову посіла третє місце. Луганський клуб готовий боротися і за вищі нагороди.
Натомість Олександрія посіла аж дев'яте місце. Це призвело до того, що в команді змінився тренерський штаб – Володимир Шаран покинув Олександрію після того, як пропрацював там без перерви вісім років (а загалом – десять). Тож новим тренером призначили Юрія Гуру, для якого це буде дебютний матч в УПЛ.
Матч Зоря – Олександрія відбудеться в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-арена" і розпочнеться о 19:30.
Онлайн-трансляція матчу Зоря – Олександрія