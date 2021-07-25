Зоря в минулому сезоні знову посіла третє місце. Луганський клуб готовий боротися і за вищі нагороди.

Натомість Олександрія посіла аж дев'яте місце. Це призвело до того, що в команді змінився тренерський штаб – Володимир Шаран покинув Олександрію після того, як пропрацював там без перерви вісім років (а загалом – десять). Тож новим тренером призначили Юрія Гуру, для якого це буде дебютний матч в УПЛ.

Матч Зоря – Олександрія відбудеться в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-арена" і розпочнеться о 19:30.

Онлайн-трансляція матчу Зоря – Олександрія