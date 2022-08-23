Зоря порушила умови телепулу: Setanta не допустили транслювати матч

У вівторок, 23 липня, стартував новий сезон української Прем'єр-ліги. Під час одного з матчів стався скандал щодо єдиного телепулу.

Матч Зоря – Ворскла не транслюють на Setanta

Матч Зоря – Ворскла приймає Ужгород. На гру прибули одразу дві знімальні групи, від Setanta Sports та "1+1 медіа".

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Однак вже перед початком гри представники Setanta почали вантажити свою техніку назад. Тоді як авто іншого транслятора залишилося біля стадіону "Авангард", тож матч транслюється на "2+2" та Football Hub.

В УПЛ вже прокоментували скандал щодо трансляції.

"У зв’язку із недопущенням Зорею знімальної групи на позиції для зйомки матчу Зоря – Ворскла пересувна телевізійна станція офіційного транслятора Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Авангард, на якому проводиться матч.

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", – повідомили в УПЛ.

Setanta також пояснила, чому не транслює матч стартового туру УПЛ.

Зоря порушила угоду телевізійного пулу. З цієї причини Setanta Sports не вдалося отримати сигнал матчу Зоря – Ворскла, про що було оперативно поінформовано керівництво Прем’єр-ліги для отримання подальшої реакції,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про старт УПЛ