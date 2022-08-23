Зоря порушила умови телепулу: Setanta не допустили транслювати матч
Джерело:УПЛ
У вівторок, 23 липня, стартував новий сезон української Прем'єр-ліги. Під час одного з матчів стався скандал щодо єдиного телепулу.
Матч Зоря – Ворскла не транслюють на Setanta
Матч Зоря – Ворскла приймає Ужгород. На гру прибули одразу дві знімальні групи, від Setanta Sports та "1+1 медіа".
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Однак вже перед початком гри представники Setanta почали вантажити свою техніку назад. Тоді як авто іншого транслятора залишилося біля стадіону "Авангард", тож матч транслюється на "2+2" та Football Hub.
В УПЛ вже прокоментували скандал щодо трансляції.
"У зв’язку із недопущенням Зорею знімальної групи на позиції для зйомки матчу Зоря – Ворскла пересувна телевізійна станція офіційного транслятора Setanta Sports була вимушена покинути стадіон Авангард, на якому проводиться матч.
Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", – повідомили в УПЛ.
Setanta також пояснила, чому не транслює матч стартового туру УПЛ.
Зоря порушила угоду телевізійного пулу. З цієї причини Setanta Sports не вдалося отримати сигнал матчу Зоря – Ворскла, про що було оперативно поінформовано керівництво Прем’єр-ліги для отримання подальшої реакції,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про старт УПЛ
- Матчем-відкриття турніру став поєдинок донецького Шахтаря і харківського Металіста 1925 на столичному НСК "Олімпійський". Гра закінчилася нульовою мировою. На одному з секторів порожнього стадіону розгорнули величезний чорний банер на підтримку захисників "Азовсталі".
- Також 23 серпня о 15:00 на стадіоні у Києві зустрілися Чорноморець із Вересом.
- Колос прийме новачка ліги – криворізький Кривбас – на домашній арені в Ковалівці Київської області. Цей поєдинок розпочнеться о 17:00. Усі матчі транслюватиме Setanta Sports.
- 24 серпня на львівському стадіоні "Україна" Рух зустрінеться з харківським Металістом, який теж піднявся до УПЛ із Першої ліги. Ще 3 матчі стартового туру перенесли з різних причин.