Поєдинок Зоря – Минай відбудеться у Запоріжжі і розпочнеться на "Славутич Арені" о 19:30.

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В Україні матч Зоря – Минай покаже телеканал УНІАН. Початок трансляції о 19:30. Також гру можна переглянути онлайн.

У прямому ефірі трансляція гри Зоря – Минай буде доступна на ютуб-каналі ПРОФУТБОЛ Digital.

Зоря – Минай: онлайн-трансляція матчу УПЛ