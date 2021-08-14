Поєдинок Зоря – Минай відбудеться у Запоріжжі і розпочнеться на "Славутич Арені" о 19:30.
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В Україні матч Зоря – Минай покаже телеканал УНІАН. Початок трансляції о 19:30. Також гру можна переглянути онлайн.
У прямому ефірі трансляція гри Зоря – Минай буде доступна на ютуб-каналі ПРОФУТБОЛ Digital.
Зоря – Минай: онлайн-трансляція матчу УПЛ
- У новому сезоні УПЛ Зоря зіграла вже три матчі й зазнала двох поразок. Підопічні Віктора Скрипника програли Десні та Динамо. Натомість луганці переграли Інгулець.
- Щодо Минаю, то закарпатський клуб переграв Олександрію, але програв Динамо. Матч Минаю проти Колоса був перенесений.