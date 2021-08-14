Поединок Заря – Минай состоится в Запорожье и начнется на "Славутич Арене" в 19:30.

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В Украине матч Заря – Минай покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции в 19:30. Также игру можно просматривать онлайн.

В прямом эфире трансляция игры Заря – Минай будет доступна на ютуб-канале ПРОФУТБОЛ Digital.

Заря – Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ